21-летний сенегальский футболист Самба Диалло перешел в Хапоэль из Иерусалима. Срок аренды игрока Динамо израильской командой действителен до конца сезона-2024/2025.

Читайте также Лидер сборной Украины установил рекорд в матче Лиги наций против Чехии: что покорилось футболисту

Самба Диалло в Динамо Киев

Самба Диалло воспитанник футбольной академии "Дару Салам" из Дакара, столица Сенегала, и футбольного клуба Динамо Киев. Первый профейсионный контракт 21-летний сенегалец подписал 6 августа 2021 года.

Во взрослой команде "бело-синих" Диалло дебютировал 28 октября 2022 года в Лиге Европы. Тогда в матче против АЕКа (Ларнака) вингер столичного клуба вышел на 84-й минуте матча, заменив Владимира Шепелева.

Самба Диалло – игрок Хапоэль Иерусалим/ Сообщение из инстаграма израильской команды

Напомним, что действующий контракт Диалло с киевским Динамо действителен до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость сенегальского вингера киевлян оценивается в 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Самба Диалло сыграл 14 матчей за Динамо на клубном уровне. 21-летний сенегальский вингер отметился одним голом. Ранее, Александр Сирота, защитник киевлян, перешел в аренду в Маккаби Хайфу.