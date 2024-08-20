Виявився непотрібним Поліссю: Козак підписав контракт з Олександрією

Артем Козак виявився непотрібним новому тренеру Полісся – Імаду Ашуру. Хавбек перейшов у Олександрію, якою керує Руслан Ротань.

Сьогодні, 20 серпня, на офіційному сайті клубу "чорно-жовті" представили нового гравця команди – Олександра Козака. Термін контракту новачка Олександрії розрахований до 31 травня 2026 року.

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Артем Козак в українському футболі

Артем Козак – вихованець Динамо Київ. За свої 26 років хавбек встиг зіграти за інший київський клуб – Арсенал. Також футболіст захищав емблеми львівських Карпат та одеського Чорноморця.

Артем Козак – гравець ФК Олександрії

За даними Transfermarkt, трансферна вартість новачка "містян" оцінюється у 800 тисяч євро. У складі житомирського Полісся Артем зіграв 67 матчів, відзначився 15 голами та віддав 13 результативних передач.