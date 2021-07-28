Трансфер Супряги у Серію А залежить від рішення скандального Моурінью

Владислав Супряга все ж має шанс переїхати з УПЛ. Нападник Динамо може перейти у Дженоа за однієї умови.

Все у руках португальського тренера

Перехід Владислава Супряги залежить від рішення португальського наставника Роми Жозе Моурінью. "Римляни" націлились на бомбардира Дженоа Елдора Шомурадова.

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Якщо Рома зможе оформити трансфер футболіста групи атаки Дженоа, то перехід Супряги у Дженоа буде значно ближчим. Команда отримає гроші від "вовків", за які зможе купити українського форварда.

Відзначимо, що Шомурадов вже давно входить у шорт-лист Роми. Але після приходу у команду Моурінью його трансфер став ще реальнішим.

26-річний нападник з Узбекистану у сезоні-2020/2021 наколотив у Серії А 8 голів у 31 матчі. Також футболіст відзначився одним асистом.

Його контракт із середняком Серії А розрахований до кінця червня 2024 року.

Transfermarkt оцінює вартість Шомурадова у 7 мільйонів євро. А от Дженоа хоче виручити за перехід лідера атаки набагато більше – 20 мільйонів євро.

Каменем спотикання у трансфері Шомурадова у Рому може стати фінансова частина. Команда Моурінью готова віддати за футболіста не більше 15 мільйонів євро.

Трансфер Супряги у Дженоа зайшов у глухий кут

Український футболіст не є пріоритетним трансфером команди. Середняк Серії А сподівається домовитись про підписання нападника Аталанти Сема Ламмерса. На думку представників Дженоа, нідерландський гравець більш солідна кандидатура для підсилення атаки.