Трансфер Супряги у Серію А залежить від рішення скандального Моурінью
Джерело:Сalciomercato
Владислав Супряга все ж має шанс переїхати з УПЛ. Нападник Динамо може перейти у Дженоа за однієї умови.
Все у руках португальського тренера
Перехід Владислава Супряги залежить від рішення португальського наставника Роми Жозе Моурінью. "Римляни" націлились на бомбардира Дженоа Елдора Шомурадова.
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Якщо Рома зможе оформити трансфер футболіста групи атаки Дженоа, то перехід Супряги у Дженоа буде значно ближчим. Команда отримає гроші від "вовків", за які зможе купити українського форварда.
Відзначимо, що Шомурадов вже давно входить у шорт-лист Роми. Але після приходу у команду Моурінью його трансфер став ще реальнішим.
- 26-річний нападник з Узбекистану у сезоні-2020/2021 наколотив у Серії А 8 голів у 31 матчі. Також футболіст відзначився одним асистом.
- Його контракт із середняком Серії А розрахований до кінця червня 2024 року.
- Transfermarkt оцінює вартість Шомурадова у 7 мільйонів євро. А от Дженоа хоче виручити за перехід лідера атаки набагато більше – 20 мільйонів євро.
Каменем спотикання у трансфері Шомурадова у Рому може стати фінансова частина. Команда Моурінью готова віддати за футболіста не більше 15 мільйонів євро.
Трансфер Супряги у Дженоа зайшов у глухий кут
Український футболіст не є пріоритетним трансфером команди. Середняк Серії А сподівається домовитись про підписання нападника Аталанти Сема Ламмерса. На думку представників Дженоа, нідерландський гравець більш солідна кандидатура для підсилення атаки.Супряга має чинну угоду з киянами до грудня 2025 року. У минулому сезоні українець забив 3 голи у 31 поєдинку в усіх турнірах та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt повішав цінник на футболіста у вигляді 6 мільйонів євро.