Переїзд у Серію А завис у повітрі

Італійський клуб вів перемовини щодо трансферу нападника київського клубу. Однак сторони розходились у фінансовій частині контракту. Тепер Дженоа й взагалі відклала на поличку перехід Владислава Супряги.

Варте уваги Перемовини між Динамо та Дженоа щодо трансферу Супряги зайшли у глухий кут

Український футболіст не є пріоритетним трансфером команди. Середняк Серії А сподівається домовитись про підписання нападника Аталанти Сема Ламмерса. На думку представників Дженоа, нідерландський гравець більш солідна кандидатура для підсилення атаки.

У сезоні-2020/201 Ламмерс відіграв у Серії А лише 15 матчів, у яких забив 2 голи. Його угода з Аталантою розрахована до кінця червня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість нападника у 6 мільйонів євро. Цікаво, що такий же цінник висить і на Супрязі.

Чому Ламмерс сильніший за Супрягу

Нідерландець має досвід виступів в італійському чемпіонаті. Футболіст з вересня 2020 року виступає за Аталанту, за яку грають українців Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Тому Ламерсу не потрібно буде проходити період адаптації.

Бергамівці готові віддати 24-річного нападника безкоштовно в оренду на 1-2 роки з правом викупу або можливістю зворотного викупу. Динамо ж хотіло відразу отримати більшу частину суми за трансфер свого футболіста атаки.

Не виключено, якщо Дженоа не вдасться домовитись із Ламмерсом, то клуб із Італії повернеться до варіанту із Супрягою.