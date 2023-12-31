Приваблива сума: скільки Судаков може заробляти Ювентусі, якщо погодиться на трансфер

У європейській пресі продовжують розігрівати тему майбутнього трансферу Георгія Судакова. У ЗМІ з'явилась сума зарплати, яку півзахисник Шахтаря може заробляти, якщо погодиться на трансфер в Ювентус.

Туринський Ювентус – клуб, якому найбільше приписують інтерес до 21-річного атакувального півзахисника "гірників". "Стара синьйора" готова поборотись за Георгія вже взимку 2024-го, хоча сума, яку хоче виручити Шахтар за Судакова, може відлякати італійського гранда.

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Зарплата Судакова в Італії

Зазначалось, що "гірники" не відпустять одного зі своїх лідерів менше, як за 30-35 мільйонів євро. Хоча у ЗМІ були навіть інсайди про 40-50 мільйонів євро. Для здійснення цього трансферу Ювентусу потрібно попрощатись із декількома футболістами.

Тепер в італійській пресі з'явилась цифра, яка означає зарплату Судакова, якщо той перебереться в Ювентус. Мова йде про 1,7 мільйона євро за сезон.

Відзначимо, що у туринського клубу є серйозний конкурент у боротьбі за українця, який з'явився лише нещодавно. Наполі готове поборотись за Судакова, аби підсилити свою атакувальну ланку команди. "Неаполітанців" навіть не відлякує сума, яку "кроти" хочуть заробити на переході своєї нової 10-ки команди. Також чемпіон Італії цікавиться центральним захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.

Обидва колективи є представниками італійського футболу.

Ювентус у більш виграшній ситуації, аніж Наполі у поточному сезоні. Туринці після 18-ти турів набрали 43 бали та йдуть на 2-му місці у Серії А. 30 грудня "стара синьйора" мінімально обіграла вдома Рому 1:0.

Щодо Наполі, то клуб набрав вже 28 очок та йде лише 8-м у турнірній таблиці італійської першості.

Судаков пов'язаний із Шахтарем довготривалим контрактом до кінця червня 2028-го року. У цьому сезоні-2023/2024 Георгій забив 3 голи та віддав асист у 18-ти зіграних поєдинках за донецький клуб.