Трансфер Миколенка з Динамо в Евертон завершений, – ЗМІ

Футболіст Динамо Віталій Миколенко невдовзі повинен бути представленим гравцем англійського Евертона. Трансфер українського оборонця вже завершений.

Італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Евертон все залагодив для підписання контракту з Миколенком.

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За його словами, все, що залишилося зараз – оголосити про перехід. "Це завершена угода", – сказав Романо.

Що відомо про перехід Миколенка

Інформація про те, що Миколенко може покинути Динамо з'явилася 14-го грудня. У Динамо спершу відмовилися коментувати перехід футболіста.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Віталій підписав контракт з Евертоном. Динамо буцімто відпустило оборонця за 23 мільйони євро.

Наставник Динамо Мірча Луческу підтвердив, що кияни продають одного зі своїх лідерів. Проте Луческу не назвав прізвище.

Після цього стало відомо, що Миколенко пройшов медогляд в Евертоні та повернувся у Київ. Віталій начебто уклав контракт на 5 років.

. Наразі в Евертоні виступає тільки один футболіст на позиції Миколенка – це Люка Дінь. Вже взимку "іриски" готові розглянути пропозиції та продати француза.