Чутки про трансфер не вщухають: Мудрик має домовленості з Арсеналом

Епопея з переходом Михайла Мудрика в Арсенал не закінчується. ЗМІ та інсайдери вже не вперше говорять, що українець має домовленості з "канонірами", але ці чутки не приводять до трансферу.

Інсайдер Ніколо Скіра повідомив чергову інформацію про перемовини між Арсеналом та Шахтаря на рахунок трансферу Михайла Мудрика. Начебто сам футболіст вже досяг певних домовленостей із лондонським клубом.

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Арсенал близький до успішного трансферу

Хоча раніше цей же інсайдер повідомляв у своєму твітері ці ж чутки. Але вони досі не стали реальністю. У ЗМІ навіть фігурувала дата можливого приїзду Мудрика у розташування "канонірів" – 4 січня. Тому прихильникам Мудрика потрібно чекати лише офіційної інформації від клубів.

Цікаво, що Михайло ділився в інстаграмі світлинами з відпочинку у Дубаї, де зараз Арсенал проводить тренувальний збір.

Інший інсайдер Фабріціо Романо процитував слова головного тренера Арсенала Мікеля Артета, який прокоментував трансферні плани клубу.

Ми хочемо підписати гравців вже на початку січня, як ми це зробили під час літнього вікна. Ми не можемо собі дозволити запрошувати гравця, який нам не підходить. Нам не потрібне тіло для заповнення місця, нам просто потрібні гравці, які роблять команду кращою. У цьому питанні ми погоджуємось з зі спортивним директором Еду та правлінням,

– процитував Романо у своєму твітері.

Чи погодиться Шахтар на суму менше, аніж 100 мільйонів

Раніше повідомлялось, що Арсенал визначився із пропозицією, яку отримає Шахтар за свого вихованця. "Каноніри" готові виручити за лівого вінгера 60 – 65 мільйонів євро, включаючи бонуси. Також лондонці можуть запропонувати "гірникам" відсоток від майбутнього трансферу Михайла в іншу команду.

Хоча у Шахтарі неодноразово говорили про 100 мільйонів євро. Але Мудрик був шокований такими фінансовими смаками донецького клубу.

За оновленими даними Transfermarkt , вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. Це дозволило стати Михайлу найдорожчим гравцем в історії УПЛ. Контракт лівого вінгера з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року. У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" 10 голами у 18 поєдинках. Також віддав 8 асистів на партнерів по команді.

Відзначимо, що також за Михайлом полює інший англійський клуб Ньюкасл. Але навряд Мудрик зверне увагу на "сорок", якщо його хоче підписати лідер АПЛ.

Якщо трансфер відбудеться, то лівий фланг Арсенала буде повністю українізованим. Раніше футболку "канонірів" приміряв Олександр Зінченко, який відновлюється від пошкодження.