Трансфер на 20 мільйонів, а не інакше: Аталанта відмовила Марселю в оренді Маліновського

Руслан Маліновський може залишитись в Аталанті після зимового трансферного вікна-2022/2023. Клуб із Бергамо не готовий відпускати українця в оренду.

Аталанта відмовила французькому Марселю в оренді Руслана Маліновського. Бергамівський клуб готовий віддати українського півзахисника лише з умовою трансферу. Команда з Бергамо вже навіть встановила цінник у 20 мільйонів євро.

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Французи не можуть потягнути фінансових смаків Аталанти

Однак таку суму точно не потягнуть "провансальці", які хотіли взагалі орендувати футболіста збірної України, але були готові за це заплатити Аталанті. Але такий варіант не влаштував керівництво бергамівців.

Марсель вийшов із перемовин після відмови, але продовжить стежити за грою Маліновського.

За даними Transfermarkt , контракт Маліновського розрахований до кінця червня 2023 року. Однак сам Руслан повідомляв, що має угоду до кінця 2024 року. нещодавно ЗМІ також повідомили, що Аталанта продовжила контракт із українцем та Луїсом Муріелем до 2024-го.

Раніше преса активно сватала Маліновського ще й в англійський Тоттенхем. Також були чутки про зацікавленість до українця зі сторони колишнього клубу Андрія Ярмоленка Вест Хема.

Нагадаємо, що 30 грудня Аталанта провела товариський матч проти Креми, яка виступає у четвертій за силою лізі Італії. Підопічні Джана П'єра Гасперіні без проблем здолали суперника 10:1, а погром розпочав якраз Маліновський. Руслан відзначився красивим голом з-за меж штрафного майданчика.