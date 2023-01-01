Трансфер на 20 мільйонів, а не інакше: Аталанта відмовила Марселю в оренді Маліновського
Джерело:Foot sur 7
Руслан Маліновський може залишитись в Аталанті після зимового трансферного вікна-2022/2023. Клуб із Бергамо не готовий відпускати українця в оренду.
Аталанта відмовила французькому Марселю в оренді Руслана Маліновського. Бергамівський клуб готовий віддати українського півзахисника лише з умовою трансферу. Команда з Бергамо вже навіть встановила цінник у 20 мільйонів євро.
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Французи не можуть потягнути фінансових смаків Аталанти
Однак таку суму точно не потягнуть "провансальці", які хотіли взагалі орендувати футболіста збірної України, але були готові за це заплатити Аталанті. Але такий варіант не влаштував керівництво бергамівців.
Марсель вийшов із перемовин після відмови, але продовжить стежити за грою Маліновського.Цікавий факт! За даними Transfermarkt, контракт Маліновського розрахований до кінця червня 2023 року. Однак сам Руслан повідомляв, що має угоду до кінця 2024 року. нещодавно ЗМІ також повідомили, що Аталанта продовжила контракт із українцем та Луїсом Муріелем до 2024-го.
Раніше преса активно сватала Маліновського ще й в англійський Тоттенхем. Також були чутки про зацікавленість до українця зі сторони колишнього клубу Андрія Ярмоленка Вест Хема.
Нагадаємо, що 30 грудня Аталанта провела товариський матч проти Креми, яка виступає у четвертій за силою лізі Італії. Підопічні Джана П'єра Гасперіні без проблем здолали суперника 10:1, а погром розпочав якраз Маліновський. Руслан відзначився красивим голом з-за меж штрафного майданчика.
- Руслан грає у Бергамо з липня 2019-го. За цей час встиг зіграти у футболці Аталанти 142 матчі.
- У сезоні-2022/2023 Маліновський провів 14 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Вже 4 січня українець може покращити свою статистику. У цей день Аталанта зіграє на виїзді у Серії А проти Спеції. Це зустріч двох українських легіонерів – Руслана Маліновського та Віктора Коваленка, який грає у складі наступного суперника клубу з Бергамо.