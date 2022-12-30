Аталанта – Крема 10:1

Голи: Маліновський, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Палашич, 31, Дзаппакоста, 45+1, Муріель, 73 (п), 86, Скальвіні Дж., 83 – Абба, 66

Руслан Маліновський дав початок розгрому суперника. Вже на 11-й хвилині матчу український півзахисник Аталанти зробив рахунок 1:0. Руслан отримав м'яч біля лінії штрафного майданчика суперника та в один дотик відправив його повз голкіпера, пише 24 канал.

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Маліновський знову показав, що професіоналом дальніх ударів.

У першому таймі Аталанта ще три рази засмучувала голкіпера Креми. Перша частина поєдинку закінчилась з рахунком – 4:1.

У другій 45-хвилинці підопічні Гасперіні продовжили побиття суперника. Аж 6 голів залетіло у ворота опонента. Натомість клуб Серії D спромігся лише на один гол престижу.

У підсумку – 10:1, розгромна перемога Аталанти у товариському матчі.

Відеоогляд матчу Аталанта – Крема

Вже 4 січня Аталанта зіграє свій перший офіційний поєдинок у новому 2023 році. Суперником клубу з Бергамо буде Спеція. Це українське дербі в Італії – Руслан Маліновський та Віктора Коваленка.

До ЧС-2022 Аталанта після 15 турів Серії А йде на 6-му місці, маючи у своєму активі 27 очок.

До слова. Руслан Маліновський у сезоні-2022/2023 14 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.