Гроші чи любов до собак: трансфер гравця Ліверпуля на межі зриву через закон про тварин

Клуби з Саудівської Аравії продовжують підривати трансферний ринок гучними переходами зірок футболу. Черговим гравцем у списку може стати півзахисник Ліверпуля Фабіньо.

Бразильський футболіст уже домовився про особистий контракт на 3 роки з Аль-Іттіхадом, за кожен із яких Фабіньо отримає 25 мільйонів євро. Проте виникли труднощі з переходом через законодавство Саудівської Аравії щодо тварин.

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Бразилець не збирається залишати своїх улюбленців

Причиною зриву трансферу може стати заборона на ввезення собак гравця в арабську країну. Фабіньо має двох французьких бульдогів, а ця порода вважається небезпечною та агресивною у Саудівській Аравії. Виключення для в'їзду роблять лише для собак-компаньйонів людей із вадами зору.

Повідомляється, що гравець знаходиться в Англії та чекає на вирішення ситуації зі своїми собаками та не збирається підписувати контракт, якщо йому не дозволять взяти у нову для себе країну й домашніх улюбленців. Також є інформація, що нещодавно один перехід в аравійський клуб зірвався з тієї ж причини.

. Ліверпуль також домовився про трансфер із Аль-Іттіхадом та має отримати за бразильця 45 мільйонів євро. Саудівський клуб влітку вже підписав Каріма Бензема, Н’голо Канте та Жоту.

За ситуацією уважно слідкує Баварія й може скористатися моментом, щоб перехопити опорного півзахисника збірної Бразилії.