Бразильский футболист уже договорился о личном контракте на 3 года с Аль-Иттихадом, за каждый из которых Фабиньо получит 25 миллионов евро. Однако возникли трудности с переходом через законодательство Саудовской Аравии в отношении животных.
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Бразилец не собирается покидать своих любимцев
Причиной срыва трансфера может стать запрет на ввоз собак в арабскую страну. Фабиньо имеет двух французских бульдогов, а эта порода считается опасной и агрессивной в Саудовской Аравии. Исключение для въезда делают только для собак-компаньонов слабовидящих.
Сообщается, что игрок находится в Англии и ждет решения ситуации со своими собаками и не собирается подписывать контракт, если ему не разрешат взять в новую для себя страну и домашних любимцев. Также есть информация, что недавно один переход в аравийский клуб сорвался по той же причине.
За ситуацией внимательно следит Бавария и может пользоваться моментом, чтобы перехватить опорного полузащитника сборной Бразилии.