"Все вирішиться протягом 1-2 днів": чи перейде Довбик у клуб Циганкова

Трансферна сага навколо Артема Довбика вийшла на фінальну пряму. Стало відомо, коли вирішиться майбутнє українського форварда.

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів на якому етапі перебувають перемовини щодо переходу найкращого бомбардира УПЛ останніх двох сезонів. Головним претендентом на Довбика є іспанська Жирону, за яку грає Віктор Циганков.

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Трансфер дуже близький

За словами Фрідмана, сторони ще не домовилися, проте трансфер Артема Довбика може відбутися вже найближчим часом. Судячи з усього, клуб Циганкова виграв боротьбу за українського форварда.

Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у Жироні і, мабуть, не грав би з Панатінаїкосом, а тренувався б із Циганковим. Думаю, що день-два, і ситуація буде вирішена. Ту ціну, яку ми спочатку для себе у голові склали, думаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду,

– заявив комерційний директор Дніпра-1.

Раніше була інформація, що Жирона придбає понад 50% прав на гравця – Дніпро-1 та Мідтьюлланд за це на двох отримають 7 мільйонів євро, але про детальну структуру виплат поки невідомо.

. Жирона розпочне новий сезон-2023/2024 вже 12 серпня. "Червоно-білі" зіграють свій перший поєдинок Ла Ліги проти Реал Сосьєдада. До цього клуб Циганкова зіграє ще одну товариську гру, яка відбудеться 6 серпня, суперник – Лаціо.