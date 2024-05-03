Перейшли до рішучих дій: ексклуб Роналду зробив пропозицію Реалу щодо підписання Луніна

Останнім часом до Андрія Луніна виявляють зацікавленість все більше європейських грандів. Один з клубів АПЛ вже напряму зробив Реалу пропозицію щодо українського голкіпера.

Є інформація, що Андрій Лунін сумнівається щодо продовження контракту з Реалом. Голкіпер не хоче сидіти в тіні Куртуа.

Читайте також Конкуренти не залишаться за бортом: відомо, чи зіграє Лунін у другому півфіналі ЛЧ проти Баварії

Манчестер Юнайтед готовий підписати Луніна

Англійський клуб не задоволений грою Андре Онана і шукають на його заміну кращого голкіпера.

Манчестер Юнайтед хоче перехопити Луніна до його можливого продовження контракту з Реалом і вже зробив пропозицію щодо підписання українця.

"Вершкові" не готові просто так відпускати українця, тому розглядають варіант із продажем тільки в тому разі, якщо Лунін не підпише нового контракту. Реал оцінює голкіпера в 35 мільйонів євро.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів за Реал 29 матчів, у яких пропустив 27 голів і 12 разів ворота лишались "сухими".

Важливо, що у разі підписання нової угоди з Реалом зарплата Луніна виросте, щоб відображати його статус основного воротаря за відсутності Тібо Куртуа.