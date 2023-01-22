Чемпіон світу, новий бразилець та аутсайдер чемпіонату Словенії: клуби УПЛ готують трансфери

Українські клуби продовжуть підсилюватись перед другою частиною сезону. Топи української першості знайшли декілька цікавих варіантів для зміцнення складу.

Зоря, Дніпро-1 та Шахтар знайшли варіанти підсилення своїх колективів. Та от саме гучних трансферів, напевне, очікувати не варто.

Може бути цікавим Вихованець Карпат змінив клуб в Іспанії: він возз'єднався з ексгравцем "левів" Лукасом

Чемпіон світу для Дніпра-1

"Спортклубівці" уже активно попрацювали на трансферному ринку цієї зими. Дніпряни підписали півзахисника Євгена Пасіча та правого захисника. Також лідер УПЛ цікавився учасником чемпіонату світу-2022 Рональдом Матаррітою.

Цього разу "спортклубівці" націлились не просто на учасника ЧС, а на чемпіона. Дніпряни орендують бразильського півзахисника Інтернасьйоналя Пеглоу, який ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії U-17. Вінгер приєднається до стану Дніпра-1 до кінця сезону, після чого український клуб матиме змогу викупити футболіста. Пеглоу може відіграти як на лівому фланзі, так і у центрі півзахисту.

Черговий юний бразилець для Шахтаря

Донецький клуб націлився на підписання півзахисника Сан-Пауло Патріка Рейса. До того Шахтар контактував з Палмейрас щодо іншого футболіста, але переговори провалились. "Гірникам" нова угода тільки на руку, оскільки гравець Сан-Пауло обійдеться українському клубу дешевше, аніж Кевін, за якого хотіли 10 мільйонів євро.

Патрік Рейс у прямому сенсі півзахисник. Футболіст може відіграти на як на лівому фланзі атаки, так і у захисті. Гравець здебільшого виступав за команду U-20 Сан-Пауло, а також викликався у юнацькі збірні Бразилії.

Екзотичне підсилення Зорі

Луганська Зоря має на прикметі відразу двох гравців для підсилення власного складу. Перший – замбійський нападник Нобл Рамсі. Гравець уже перебуває на перегляді команди. Нападник виступав тільки за Юнацьку збірну Замбії. Наразі належить єгипетському клубу Ентаг Ель-Харбі, з яким у нього контракт чинний до червня 2023 року.

Другий – 23-річний словенський центральний захисник Лука Гучек. Гравець також перебуває на зборах з командою та проходить перегляд. Гравець – вільний агент, тому Гучеку залишилось тільки добре себе проявити перед Патріком Ван Лаувеном. Останнім місцем працевлаштування центрального захисника був аутсайдер словенської першості Радомльє.