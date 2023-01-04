Дніпро-1 підсилив позицію правого півзахисника. Контракт із 29-річним Євгенієм Пасічем розрахований на 1,5 року – до 30 червня 2024 року.
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Перший зимовий трансфер лідера УПЛ
Це перший новачок лідер УПЛ у це зимове міжсезоння. У футболку дніпрян футболіст виступатиме під 42-м номером.
Пасіч буде конкурувати за місце в основі з не менш потужним та швидким правим півзахисником Володимиром Танчиком.
Раніше вже була інформація, що один із братів Пасіч приєднається до дніпровського клубу на зборах у Туреччині. Натомість команду покине нападник Артем Громов.
Нагадаємо, що Дніпро-1 закінчив перше коло у статусі лідера УПЛ-2022/2023. Команда Олександра Кучера набрала 35 очок, що на 5 балів більше, аніж у своєму активі мають Шахтар та Динамо.
Що відомо про першого зимового новачка Дніпра-1
- Фактично Євгеній Пасіч повернувся туди, де і розпочиналась його доросла кар'єра – у місті Дніпро. Грав за другу команду ще тоді просто футбольного клубу Дніпро.
- Після чого у 2014-му був орендований Нафтовиком, куди вдруге поїхав, але вже у статусі вільного агента в влітку того ж року. У цьому клубі провів найбільшу кількість поєдинків у своїй кар'єрі – 89 зустрічей (6 голів та 5 асистів).
- Затримався у клубі до 2017-го, звідки помандрував у Верес. Пробув у складі рівненської команди 6 місяців та змінив Верес на донецький Олімпік.
- У донецькі команді виступав до 1 липня 2021 року. Після чого знову опинився у Вересі.
- У своєму останньому сезоні за Верес провів 13 матчів, результативними діями не відзначався.