Дівчина провела тренування перед стартом турніру, після чого повернулася у свій номер та пішла прийняти ванну. Увечері її непритомною знайшла бабуся.

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Трагедія для пакистанського тенісу

Повідомляється, що тенісистку відвезли до лікарні, де офіційно констатували смерть. Імовірною причиною називається серцевий напад.

"Це був надзвичайно важкий день для пакистанського тенісу: в Ісламабаді від зупинки серця померла одна з наших майбутніх юніорок Зайнаб Алі Накві. Вона мала зіграти свій матч першого кола ITF J30. На честь неї ми вирішили назвати корт, на якому вона провела б свій матч.

Як перший крок ми вирішили, що ITF J30 в Ісламабаді наступного тижня називатиметься ITF J30 Меморіалу Зайнаб Алі Накві", – йдеться у заяві Федерації тенісу Пакистану.

До слова. Окрім тенісу померла тенісистка дуже любила музику. Вона грала на фортепіано й мала неабиякий хист до гри на цьому інструменті.