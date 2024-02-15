Дівчина провела тренування перед стартом турніру, після чого повернулася у свій номер та пішла прийняти ванну. Увечері її непритомною знайшла бабуся.
Читайте також 16-річного чемпіона України з боксу Назарія Малінкіна знайшли мертвим у Львові
Трагедія для пакистанського тенісу
Повідомляється, що тенісистку відвезли до лікарні, де офіційно констатували смерть. Імовірною причиною називається серцевий напад.
"Це був надзвичайно важкий день для пакистанського тенісу: в Ісламабаді від зупинки серця померла одна з наших майбутніх юніорок Зайнаб Алі Накві. Вона мала зіграти свій матч першого кола ITF J30. На честь неї ми вирішили назвати корт, на якому вона провела б свій матч.
Як перший крок ми вирішили, що ITF J30 в Ісламабаді наступного тижня називатиметься ITF J30 Меморіалу Зайнаб Алі Накві", – йдеться у заяві Федерації тенісу Пакистану.