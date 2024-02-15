Девушка провела тренировку перед стартом турнира, после чего вернулась в свой номер и пошла принять ванну. Вечером ее без сознания нашла бабушка.

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Трагедия для пакистанского тенниса

Сообщается, что теннисистку отвезли в больницу, где официально констатировали смерть. Вероятной причиной называется сердечный приступ.

"Это был очень тяжелый день для пакистанского тенниса: в Исламабаде от остановки сердца умерла одна из наших будущих юниорок Зайнаб Али Накви. Она должна была сыграть свой матч первого круга ITF J30. В честь нее мы решили назвать корт, на котором она провела бы свой матч.

Как первый шаг мы решили, что ITF J30 в Исламабаде на следующей неделе будет называться ITF J30 Мемориала Зайнаб Али Накви", – говорится в заявлении Федерации тенниса Пакистана.

К слову. Кроме тенниса умершая теннисистка очень любила музыку. Она играла на фортепиано и имела большой талант в игре на этом инструменте.