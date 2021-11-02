Так рекорд не побити: епічний промах Селезньова у матчі УПЛ – відео

Український нападник Минаю Євген Селезньов, який нещодавно став автором кумедного промаху в матчі з Десною (0:0), знову не зумів потрапити по воротах з кількох метрів.

У матчі 13-го туру чемпіонату України Дніпро-1 приймав Минай. Євген Селезньов з'явився на полі вже у першому таймі, але за відведений час не зумів допомогти своїй команді набрати очки.

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У другому таймі при рахунку 3:0 Селезньов мав чудовий момент, щоб забити гол престижу, проте після подачі з правого флангу пробив головою вкрай неточно, що викликало масу жартів у мережі.

Відео промаху Селезньова

Селезньов поки що не забивав за Минай, але розраховує оформити ще 8 голів та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Що відомо про Селезньова