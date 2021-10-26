Нападник виступав за Колос у сезоні 2020/21, провівши 12 матчів та забивши 5 голів. У лютому його відрахували за порушення режиму.

До слова Тренер Миная пригрозив зірковому Селезньову вигнанням

"Зі мною досі не розрахувались, хоча всі папери у мене є. Але я що, хлопчик, щоб в суд на них подавати? Є ж якісь людські поняття. Я не знаю, яка там позиція у Засухи. Тоді мене вигнали і не дали тренуватися в дублі. Бігав на синтетиці у снігу по коліна. Це так мене покликали пограти за клуб", – заявив Селезньов.

Що відомо про Селезньова