Довбику доведеться зачекати: Тоттенхем підписав голеадора збірної Німеччини на заміну Кейну
Джерело:твітер Тоттенхема
Лондонці провернули перший гучний трансфер у 2024 році. Команда Анге Постекоглу поповнилась Тімо Вернером, який вдруге спробує свої сили в АПЛ.
У Європі відкрилось зимове трансферне вікно. Втім більшість топ-клубів поки не роблять гучні переходи, а лише ведуть переговори та придивляються.
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Топ-трансфер Тоттенхема
Першим же про топ-трансфер повідомив Тоттенхем. Лондонський клуб вирішив повернути в АПЛ 27-річного німецького форварда Тімо Вернера.
"Шпори" уклали орендну угоду із Лейпцигом до закінчення сезону 2023-2024. Влітку Тоттенхем зможе повноцінно викупити Тімо за 17 мільйонів євро.
Заміна Кейну
Судячи з усього, лондонці бачать у Вернері заміну для Гаррі Кейна, якого влітку продали Баварії. У першій частині сезону "шпори" грали без яскраво вираженого форварда. Сон та Рішарлісон більше тяжіють до флангів, а новачок Джонсон часто травмується.
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Через це результати команди просіли ближче до кінця року. Наразі після 20-ти турів Тоттенхем посідає 5 місце в АПЛ, відстаючи на один бал від Манчестер Сіті та Арсенала. Раніше повідомлялось, що Тоттенхем влітку спробує підписати Артема Довбика.
Кар'єра Тімо Вернера
- форвард є уродженцем Штутгарта та вихованцем місцевої команди, виступавши за неї з 2013 по 2016 роки
- після цього Вернер відіграв чотири сезони за Лейпциг, забивши 95 голів у 159 матчах
- разом з "биками" гравець брав срібло Бундесліги та доходив до півфіналу Ліги чемпіонв
- у 2020-му Тімо перебрався у Челсі за 47 мільйонів фунтів, але там не вразив – 23 голи у 89 іграх
- щоправда, німцю вдалось виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу
- півтора роки тому Вернер повернувся у Лейпциг, який виплатив за нього 25 мільйонів фунтів
- після камбеку на його рахунку 18 голів у 54 матчах, а також Кубок і Суперкубок Німеччини
- за національну збірну Тімо дебютував у 2017 році і одразу став найкращим бомбардиром на переможному Кубку конфедерацій
- за шість років у Бундестім Вернер забив 24 м'ячі у 57-ми зустрічах