Довбику доведеться зачекати: Тоттенхем підписав голеадора збірної Німеччини на заміну Кейну

Лондонці провернули перший гучний трансфер у 2024 році. Команда Анге Постекоглу поповнилась Тімо Вернером, який вдруге спробує свої сили в АПЛ.

У Європі відкрилось зимове трансферне вікно. Втім більшість топ-клубів поки не роблять гучні переходи, а лише ведуть переговори та придивляються.

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Топ-трансфер Тоттенхема

Першим же про топ-трансфер повідомив Тоттенхем. Лондонський клуб вирішив повернути в АПЛ 27-річного німецького форварда Тімо Вернера.

"Шпори" уклали орендну угоду із Лейпцигом до закінчення сезону 2023-2024. Влітку Тоттенхем зможе повноцінно викупити Тімо за 17 мільйонів євро.

Заміна Кейну

Судячи з усього, лондонці бачать у Вернері заміну для Гаррі Кейна, якого влітку продали Баварії. У першій частині сезону "шпори" грали без яскраво вираженого форварда. Сон та Рішарлісон більше тяжіють до флангів, а новачок Джонсон часто травмується.

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Через це результати команди просіли ближче до кінця року. Наразі після 20-ти турів Тоттенхем посідає 5 місце в АПЛ, відстаючи на один бал від Манчестер Сіті та Арсенала. Раніше повідомлялось, що Тоттенхем влітку спробує підписати Артема Довбика.

Кар'єра Тімо Вернера