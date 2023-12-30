Цього сезону Уго Льоріс втратив ігрову практику в Тоттенхемі. 37-річний француз не тільки не провів жодного матчу за "шпор", а ще і не потрапив ані разу в заявку команди.

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Втім з нового року Уго виступатиме за нову команду. Американський ФК Лос-Анджелес оголосив про підписання Льоріса. Контракт француза із Тоттенхемом діяв до літа 2024 року, але сума компенсації не розголошується.

Із Лос-Анджелесом француз підписав контракт на один сезон. Також в угоді є опція її продовження на сезони 2025 та 2026 років. Нагадаємо, що "чорно-золоті" у сезоні-2023 стали віцечемпіонами МЛС, програвши у фіналі Коламбус Крю.

Уго є вихованцем Ніцци, за яку виступав з 2005 по 2008 роки. Найбільше ж француз засвітився у Ліоні (2008-2012), з яким виграв Кубок та Суперкубок Франції.

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Також Льоріс доходив з Ліоном до півфіналу Ліги чемпіонів. З 2012 року Уго виступав за Тоттенхем, награвши за "шпор" 447 зустрічей. Це восьмий показник в історії лондонців. Разом з Тоттенхемом воротар виходив у фінал Ліги чемпіонів та Кубка ліги.

Крім того, Уго став легендою збірної Франції, награвши за неї аж 145 зустрічей. Це робить його головним гвардійцем "Ле Бле". Разом із командою Дідьє Дешама Льоріс став чемпіоном світу-2018, а також віцечемпіоном Євро-2016 та ЧС-2022.