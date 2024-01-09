В Европе открылось зимнее трансферное окно. Впрочем, большинство топ-клубов пока не делают громкие переходы, а только ведут переговоры и присматриваются.

По теме Станет соперником Месси: легенда сборной Франции Уго Льорис покинул Тоттенхэм и переехал в США

Топ-трансфер Тоттенхэма

Первым же о топ-трансфере сообщил Тоттенхэм. Лондонский клуб решил вернуть в АПЛ 27-летнего немецкого форварда Тимо Вернера.

"Шпоры" заключили арендное соглашение с Лейпцигом до окончания сезона 2023-2024. Летом Тоттенхэм сможет полноценно выкупить Тимо за 17 миллионов евро.

Замена Кейна

Судя по всему, лондонцы видят в Вернере замену для Гарри Кейна, которого летом продали Баварии. В первой части сезона "шпоры" играли без ярко выраженного нападающего. Сон и Ришарлисон больше тяготеют к флангам, а новичок Джонсон часто травмируется.

Читайте также Через курицу и яйцо: звезда Тоттенхэма оригинально сообщила о начале отношений

Поэтому результаты команды просели ближе к концу года. После 20-ти туров Тоттенхэм занимает 5 место в АПЛ, отставая на один балл от Манчестер Сити и Арсенала. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм летом попытается подписать Артема Довбика.

Карьера Тимо Вернера