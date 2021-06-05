Конте – не цікавий Тоттенхему
Колишній головний тренер Інтера Антоніо Конте не очолить Тоттенхем. За даними журналіста The Telegraph Метта Лоу, лондонський клуб більше не зацікавлений в його запрошенні.
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Одна з причин рішення Тоттенхема відмовити Конте – у сторін були серйозні розбіжності з фінансових умов угоди. Про це зазначає інсайдер Фабріціо Романо.
Також повідомлялося, що в Конте з'явилися сумніви у перспективах "шпор", тому він планував відхилити пропозицію клубу.
За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Конте має намір взяти паузу в роботі.
- Антоніо Конте у минулому сезоні привів Інтер до перемоги в чемпіонаті Італії. Конте вирішив покинути клуб, дізнавшись про плани керівництва щодо скорочення фінансування. В Інтера великі борги.
- У Тоттенхем сватають ще одного тренера із Серії А. Зокрема, "шпор" може очолити колишній наставник Роми Паулу Фонсека.