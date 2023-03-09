Нуль голів та "м'ясорубка" на полі: Мілан на очах Шеви випхав Тоттенхем із Ліги чемпіонів

У середу, 8 березня, визначився ще один чвертьфіналіст Ліги чемпіонів. Ним став італійський Мілан, який розписав мирову у другому матчі проти Тоттенхема.

Тоттенхем – Мілан 0:0 (сумарно 0:1)

Матч-відповідь у Лондоні розпочалась із 10-хвилинною затримкою. Все через те, що автобуси команд не встигли своєчасно дістатись до стадіону "Тоттенгем Готспур Стедіум", пише 24 канал.

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Тренери обійшлись без несподівано, випустивши зі старту найсильніші склади.

Нагадаємо, що перша зустріч 1/8 фіналу ЛЧ в Італії між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою Мілана завдяки голу Брахіма Діаса. Тому "шпорам" потрібно було робити камбек на очах рідних уболівальників.

З перших секунд м'яч під контроль намагався взяти Мілан. Тоттенхем усією командою розташувався на власній частині поля. Господарям вдалось витримати стартовий натиск та перейти на частину поля суперника. Футболісти Тоттенхема шукали передачами свого лідера Гаррі Кейна.

Перша небезпечна атака "шпор" була лиш на 11-й хвилині, коли удар Емерсона був заблокований захисником "россонері".

Мілан у три передачі просунувся до штрафного Тоттенхема, але простріл Фернандеса теж був заблокований.

Дуже скупий тайм на моменти

Дуже дотепно розіграли штрафний Мілан, який закінчився ударом на дальній кут від Мессіаса.

Гра тривала на зустрічних курсах та з грубою боротьбою. Але без гострих епізодів біля воріт обох голкіперів.

М'яч після прострілу Кейна та рикошету від ноги суперника ледь не залетів у ворота Мілана. "Шпори" були змушені задовольнятись лише кутовим.

Перший тайм відзначився боротьбою у центрі полі. Тому команди пішли на перерву за нулів на табло у Лондоні.

Тайм боротьби та безгольових моментів

Друга частина матчу розпочалась із атак від Тоттенхема. Мілан відповів ударом Діаса після двох рикошетів, але в останній момент постріл заблокували захисники англійського клубу.

До 60-ї хвилини команди обмінялись небезпечними штрафними. Однак жоден із них не привів до голу.

Дуже гостро було біля воріт "шпор". Мілан робив поблизу та у штрафному майданчику суперника усе, що тільки хотів. Все закінчилось ударом у руки голкіпера Форстера.

На 77-й хвилині Ромеро дуже грубо зіграв проти Фернандеса. Він наче косою зрізав суперника на газон. Той голосно кричав від болю за межами поля. Суддя показав порушнику жовту картку, яка стала для нього другою у цьому поєдинку. Тоттенхем, якому потрібно було рятувати ситуацію, ще й догравав поєдинок у меншості.

Санчес опинився на газоні у штрафному Мілана. Футболісти Тоттенхема сигналізували арбітру про фол, але той вказав продовжувати поєдинок. Натомість італійці вибігли у стрімку контратаку, яка, на жаль, для фанатів "россонері" не закінчилась голом.

Тоттенхем мав дуже блідий вигляд у матчі-відповіді, тому Мілану потрібно було лише надійно зіграти у захисті, що він і зробив.

Вбивчі моменти змарнували команди вже у компенсований до матчу час. Спершу голкіпер "россонері" парирував удар Кейна. Воротар "шпор" теж був на місці після стрімкої контратаки суперника.

Фінальний штурм не допоміг англійцям розмочити нулі на табло.

Мілан втримав переможний рахунок ще з першого матчу та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – 0:0 та за підсумковим двох матчів 0:1 на користь італійців. Тоттенхем прощається з єврокубками.

Тоттенхем – Мілан: відеоогляд матчу

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, окрім Мілана, же пробились Бенфіка, Челсі та Баварія.