22-річний лівий вінгер "аристократів" вийшов на футбольне поле по перерві. Михайло змінив у складі Челсі Конора Галлахера рахунку 0:1 на користь суперника.

Читайте також Мудрик продовжує розчаровувати: Челсі бездарно програв у лондонському дербі – відео

Покепкували через невдалий вибір Мудрика

За весь другий тайм Мудрик не завдав жодного удару по воротах Брентфорда. Українець знову покинув поле без дебютного голу у футболці лондонського клубу. Натомість другий м'яч забили "бджоли", подвоївши свою перевагу на "Стемфорд Брідж".

Брентфорд завдав Челсі домашньої поразки 0:2.

Після поєдинку журналіст 90min Шон Волш на своїй сторінці у твітері розповів про цікавий епізод за участі Мудрика та уболівальників Брентфорда.

Наприкінці першого тайму фанати "бджіл" звернулись у бік Михайла, який розминався біля лінії поля, готуючись до виходу на заміну.

Ти повинен був підписати контракт із великим клубом,

– вигукнули фанати Брентфорда.

Цими словами уболівальники "бджіл" пригадали, як їх Брентфорд робив пропозицію Шахтарю щодо Мудрика, але останній обрав Челсі. Лондонський клуб потопає у кризі. Натомість Брентфорд йде вище у турнірній таблиці, посідаючи 9-ту сходинку проти 11-ї у Челсі.

"Аристократи" в останніх 5-ти матчах після повернення Френка Лемпарда зазнали 5-ти поразок. Гра "синіх" взагалі не відповідає їх прізвиську "аристократи".

Для Мудрика поява на полі проти Брентфорда стала вже 11-ю в АПЛ. Наразі в активі Михайла лише 2 асисти.