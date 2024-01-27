Тоттенхем – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Аке, 88

Цього вікенду в Англії продовжуються матчі 1/16 фіналу місцевого Кубка. Центральною битвою раунду стала зустріч між Тоттенхемом та Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Господарі не могли розраховувати свого лідера Сона, який поїхав на Кубок Азії. Проте і Гвардіола був позбавлений головного бомбардира команди Голанда, який досі не залікував травму.

В іншому клуби виставили наближені до основи склади. Ігрова перевага очікувано була на боці МанСіті, але у Тоттенхема навіть моментів майже не було. За всю зустріч "шпори" завдали лише одного удару.

На початку другого тайму Ортега врятував після удару Джонсона. Сіті ж насідав на ворота Вікаріо, але кіпер зумів здійснити чотири сейви. Проте цьог не вистачило, щоб вирвати нічию для Тоттенхема. Все вирішив гол Аке за дві хвилини до кінця основного часу.

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Голандець відгукнувся на подачу Де Брюйне та з близької відстані пробив Вікаріо. Таким чином, МанСіті вирвав перемогу та путівку в 1/8 фіналу. а також уникнув додаткового навантаження у вигляді перегравання матчу Кубка.