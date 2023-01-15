Не без участі Зінченка: Арсенал здолав Тоттенхем завдяки дикому фейлу Льоріса – відеоогляд

"Каноніри" продовжили переможну ходу за трофеєм АПЛ, вигравши у принципового суперника на його полі. Антигероєм зустрічі став кіпер "шпор", який привіз перший гол.

Тоттенхем – Арсенал 0:2

Голи: Льоріс, 14 (автогол), Едегор, 36.

У чемпіонаті Англії завершився 20 тур. В центральному поєдинку вікенда Манчестер Юнайтед переграв Манчестер Сіті, а у неділю відбулось ще одне дербі.

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Лідер АПЛ Арсенал грав проти Тоттенхема, пише 24 канал. Підопічні Мікеля Артети могли скористатись осічкою Манчестер Сіті та збільшити відрив від переслідувача. До основи "канонірів" знову потрапив Олександр Зінченко.

В свою чергу у Тоттенхема чимало ігрових і кадрових проблем. А тут ще і самі підопічні Конте максимально допомогли супернику в першому таймі. Антигероєм зустрічі варто назвати Уго Льоріса.

Екскапітан збірної Франції вже на 14 хвилині відзначився автоголом, коли після прострілу від Сака відбив м'яч прямо у свої ворота. А довершив перевагу гостей Мартін Едегор.

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Перед перервою норвежець знайшов момент для дальнього пострілу з-за меж карного майданчика. Захисники не встигли його накрити, а Льоріс пізно відреагував на удар.

У другому таймі Арсенал перейшов на утримання рахунку і досяг свого, даючи мало шансів Тоттенхему забити бодай один м'яч. Таким чином, "шпори" програють вже другий поєдинок з останніх трьох в АПЛ і залишаються на п'ятій сходинці.

А ось Арсенал зміцнює свою перевагу над Манчестер Сіті, яка тепер становить аж 8 балів. Вже за тиждень на "канонірів" чекає важлива битва із Манчестер Юнайтед, який не втрачає очки вже п'ять турів поспіль.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Арсенал: