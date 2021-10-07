Приголомшлива перемога

Українська збірна вперше в історії завдала росіянам другої поразки на турнірі, який приймає Белград (Сербія). "Синьо-жовті" навіть не помітили суперника на полі.

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Зустріч між збірними завершилась нищівним рахунком 96:18 на користь українців. У другій частині поєдинку було зафіксовано рахунок 60:0. Тепер на українську команду чекає вирішальна битва за право підвищитись у класі. Українці 9 жовтня зіграють проти сербів.

Регбіліг (регбі-13) – контактна командна гра з овальним м'ячем. У неї дві команди, у складі яких є по 13 гравців. Один з двох основних різновидів регбі-футболу. На відміну від регбі-юніон (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра.

Найпоширенішою гра у регбіліг є в Австралії, Англії, Новій Зеландії та Папуа Нова Гвінеї, де регбіліг – національний вид спорту.

Саме збірна Сербія завдала росіянам першої поразки. Рахунок у тому матчі був не менш великим – 10:66 на користь сербів.



Україна перемогла Росію /Фото з twitter.com/EuroRugbyLeague