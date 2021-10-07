Потрясающая победа

Украинская сборная впервые в истории нанесла россиянам второе поражение на турнире, который принимает Белград (Сербия). "Сине-желтые" даже не заметили соперника на поле.

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Встреча между сборными завершилась сокрушительным счетом 96:18 в пользу украинцев. Во второй части поединка был зафиксирован счет 60: 0. Теперь украинскую команду ждет решающая битва за право повыситься в классе. Украинцы 9 октября сыграют против сербов.

Регбилиг (регби-13) – контактная командная игра с овальным мячом. Есть две команды, в составе которых по 13 игроков. Одна из двух основных разновидностей регби-футбола. В отличие от регби-юнион (регби-15) – более скоростная и динамичная игра.

Самой распространенной игра в регбилиг является в Австралии, Англии, Новой Зеландии и Папуа Новая Гвинее, где регбилиг – национальный вид спорта.

Именно сборная Сербии нанесла россиянам первое поражение. Счет в том матче был не менее крупным – 10:66 в пользу сербов.



Украина победила Россию / Фото из twitter.com/EuroRugbyLeague