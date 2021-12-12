Тотальний розгром: Ломаченко завдав по Коммі 248 точних ударів
12 грудня 2021 , 09:03Читать новость на русском
Джерело:твітер CompuBox
Український боксер Василь Ломаченко зранку 12-го грудня побив ганця Річарда Коммі. Після поєдинку Ломаченка з Коммі з'явилася статистика ударів.
Статистика ударів
Поєдинок Ломаченко – Коммі тривав усі 12 раундів. За весь бій Ломаченко завдав 248 ударів точних ударів. Всього українець викинув 554 удари.
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Ломаченко пробив 60 точних джебів та 188 потужних ударів. Цікаво, що в 7-у раунді Ломаченко задав 36 ударів.
Водночас Коммі зміг реалізувати лише 12% ударів – 73 з 614.
Ломаченко – Коммі статистика ударів / Фото CompuBox
Ломаченко – Коммі: головне
- Ломаченко та Коммі провели бій у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". На бій прийшли зірки боксу Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі й Теренс Кроуфорд. Всього поєдинок відвідало понад 8 тисяч людей.
- Поєдинок тривав 12-и раундів. Ломаченко зумів відправити Коммі в нокдаун у 7-у раунді. Василь зізнався, що не хотів добивати суперника.
- У підсумку українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108. Василь здобув титул WBO Inter-Continental.