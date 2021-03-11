Що таке тотал у спортивних прогнозах і як ним користуватися

Якщо ви щойно почали знайомитися зі світом спортивних прогнозів, то, очевидно, вже зіштовхнулися з терміном "тотал". Та не лякайтеся – це лише на перший погляд видається складним і незрозумілим. Нині пояснимо, що це таке та як їх використовувати з користю.

Що таке тотал і як правильно ним користуватися

Цей тип ставок буквально створений для футболу. Зі ставкою тотал букмекери дають нам можливість спрогнозувати, що один з матчів закінчиться справжньою гольовою феєрією або ж навпаки – команди "засушать" гру.

До слова Експрес чи ординар: проста інструкція для початківців

Ви визначаєте "поріг" кількості голів. Наприклад, що в матчі буде забито більш ніж 2 голи або навпаки – менш ніж 3.

Щоб розглянути це на живих прикладах, візьмемо футбольні матчі найближчих вихідних. У суботу, 13 березня, у Ла Лізі зійдуться Хетафе й Атлетіко. Останній славиться своїм умінням "сушити" гру.

В останніх 6 матчах за участі "матрацників" лише в одному команди сумарно забили більше як 2 голи. Крім того, в Атлетіко попереду матч-відповідь Ліги Чемпіонів проти Челсі, тож особливо надриватися причин немає.

Натомість Хетафе видає просто жахливу серію – з останніх 7 матчів команда виграла лише один. В інших 6 зустрічах забила лише 1 гол. Тож низький тотал тут очевидний.

Втім, цю "фішку" розуміють і букмекери. Один з найвищих коефіцієнтів на низький тотал дає Favbet – 1,41 на ТМ2,5. Ця ставка означає, що обидві команди сумарно заб'ють менше як 2,5 гола, тобто 2 й менше.

Можна ризикнути й поставити на ТМ2,0. Тут вже коефіцієнт куди цікавіший – 1,70. Крім того, "круглий" тотал має певну перевагу – у разі, якщо команди заб'ють рівно 2 голи, вам просто повернуть суму ставки.

Прогноз на матч Хетафе – Атлетіко / Скриншот з сайту Favbet

Та значно цікавіше прогнозувати високі тотали, адже погодьтеся – дивитися футбольні матчі, очікуючи багато голів, куди приємніше, ніж сподіваючись на "сухий" підсумок.

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Тут за прикладом навіть не потрібно далеко ходити. У рідній українській Прем'єр-лізі 13 березня зійдуться Ворскла й Дніпро-1.

Після зимової перерви в чотирьох матчах за участі Ворскли сумарно було забито 11 голів. У п'яти матчах за участі Дніпра-1 – 10 голів. Тож цілком варто очікувати, що команди потішать своїх уболівальників.

Той таки Favbet дає на ТБ2,5 доволі хороший коефіцієнт 1,91, а це вже, погодьтеся, доволі цікаво.

Та якщо ви не готові ризикувати, можна перестрахуватися й поставити на ТБ2,0. Тут коефіцієнт відчутно нижчий (1,43), але якщо команди зможуть забити лише 2 голи, ви повернете свої гроші.

Прогноз на матч Ворскла – Дніпро-1 / Скриншот з сайту Favbet

Є ще й інший тип ставок на тотали – індивідуальні тотали. Тут ви прогнозуєте не загальну кількість голів у матчі, а те, скільки зможе забити або не забити лише одна з команд.

Вдалою командою для таких ставок є мюнхенська Баварія, яка буквально знищує більшість своїх суперників у Бундеслізі. З останніх 7 матчів у чемпіонаті команда в п'яти забивала більше як 2 голи.

У суботу Баварія зіграє з Вердером, якому, до того ж, відчутно бракує стабільності. Тож цілком можна очікувати чергову феєрію від чемпіонів Німеччини.

На те, що Баварія вкотре заб'є 3 й більше голів (ІТ2 – Б2,5) Favbet пропонує 1,80 – проходити повз такий коефіцієнт точно не варто.

Прогноз на матч Вердер – Баварія / Скриншот з сайту Favbet

Для чого потрібен тотал

Передовсім це зручна можливість відмовитися від звичних ставок на прогнозованого переможця матчу. Адже іноді спрогнозувати, хто ж переможе в матчі приблизно рівних суперників, або ж одна з команд настільки переважає, що коефіцієнт на її перемогу мінімальний.

Натомість різні команди мають свої стилі гри: хтось як Атлетіко обожнює мінімальні перемоги з рахунком 1:0, а хтось як Баварія – каменя на камені не залишає від своїх суперників. Тут нам на руку грає футбольна статистика.

До слова, ставки на тотал – це не лише про кількість голів. Якщо душа забажає, букмекери дозволяють ставити на кількість порушень у матчі, жовтих карток чи навіть пасів від конкретного гравця.

Крім того, як ми вже побачили, тотал – це не лише в багатьох випадках більш імовірний шанс на вдалий прогноз, а й зручні коефіцієнти, які не залишать байдужим нікого – ні початківця, ні "професіонала".