Одноклубник Мудрика: Челсі оголосило дебютний трансфер під керівництвом нового коуча

У п'ятницю, 7 червня, лондонське Челсі оголосило перший літній трансфер 2024. Новобранцем "аристократів" став Тосіна Адарабіойо.

"Сині" підсилились 26-річним центральним захисником англійського Фулхема. Сторони уклали домовленість на 4 найближчі роки.

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Перший літній трансфер "аристократів"

Футболіст перебирається у Челсі на правах вільного агента. 1 липня розпочне діяти підписаний контракт. Тосіна Адарабіойо не приховує емоцій радості під укладеної угоди із "синіми". Адже оборонець народився неподалік домашнього стадіону Челсі "Стемфорд Брідж".

Відео презентації Тосіна Адарабіойо

Це дебютний трансфер Челсі після призначення Енцо Марески, який очолив команду лише чотири дні тому. Нагадаємо, що лондонський клуб підписав контракт із колишнім тренером англійського Лестера на 5 років.

Відзначимо, що є чутки, що Челсі цікавиться нашим Артемом Довбиком.

Що відомо про новачка Челсі