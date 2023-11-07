Переможні емоції: тренер клубу Серії А показав середні пальці фанам команди – промовисте відео

У рамках 11-го туру італійської Серії А Торіно приймало Сассуоло. Господарі змогли здобути домашню перемогу після поразки у Кубку Італії від Фрозіноне.

У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву із рівним рахунком 1:1. Хоча господарі першими забили завдяки голу Санабрії. По ходу другої 45-хвилинки "бики" вдруге у цьому поєдинку повели у рахунку.

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Емоційно відповів на критику фанів

Фінальний свисток зафіксував перемогу Торіно 2:1. Це реабілітація за виліт із Кубка Італії від Фрозіноне. Хоча останнім часом справи у "биків" йдуть, м'яко кажучи, погано. Команда Івана Юрича навіть після перемоги в 11-му турі Серії А йде лише на 12-му місці, набравши 15 балів.

На такі результати команди радикально відреагували уболівальники команди, які свідомо запізнились на домашній матч проти Сассуоло на 15 хвилин.

Дуже промовисто на цей вчинок фанатів відреагував головний тренер Торіно Іван Юрич, який дуже емоційно прийняв перемогу своїх підопічних.

Юрич, який через дискваліфікацію, стежив з матчем із VIP-ложі, підійняв руки вгору, а потім показав середні пальці у бік трибуни, де розташовується ультрас Торіно. Таким жестом 48-річний хорватський наставник відповів на критику уболівальників, яким не подобається виступи команди.

Цікаво, що якраз цей жест Юрича спіймали місцеві телекамери, які транслювали поєдинок Серії А.

Відео реакції тренера Торіно у бік ультраса команди

Відзначимо, що Юрич очолює Торіно з літа 2021-го, провівши на чолі "биків" вже 95 матчів. Його контракт із італійським клубом розрахований до кінця червня 2024-го.

У наступному турі Торіно зіграє на виїзді проти Монци (11 листопада) в італійській першості.