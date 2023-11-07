В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв с равным счетом 1:1. Хотя хозяева первыми забили благодаря голу Санабрии. По ходу второй 45-минутки "быки" во второй раз в этом поединке повели в счете.

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Эмоционально ответил на критику фанов

Финальный свисток зафиксировал победу Торино 2:1. Это реабилитация за вылет из Кубка Италии от Фрозиноне. Хотя в последнее время дела у "быков" обстоят, мягко говоря, плохо. Команда Ивана Юрича даже после победы в 11-м туре Серии А идет только на 12-м месте, набрав 15 баллов.

На такие результаты команды радикально отреагировали болельщики команды, сознательно опоздав на домашний матч против Сассуоло на 15 минут.

Очень красноречиво на этот поступок фанатов отреагировал главный тренер Торино Иван Юрич, очень эмоционально одержавший победу своих подопечных.

Юрич, который из-за дисквалификации следил с матчем с VIP-ложи, поднял руки вверх, а затем показал средние пальцы в сторону трибуны, где располагается ультрас Торино. Таким жестом 48-летний хорватский наставник ответил на критику болельщиков, которым не нравятся выступления команды.

Интересно, что именно жест Юрича поймали местные телекамеры, которые транслировали поединок Серии А.

Видео реакции тренера Торино в сторону ультраса команды

Отметим, что Юрыч возглавляет Торино с лета 2021-го, проведя во главе "быков" уже 95 матчей. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В следующем туре Торино сыграет на выезде против Монцы (11 ноября) в итальянском первенстве.