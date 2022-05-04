Топовий європейський клуб зацікавився "вундеркіндом" Шахтаря Мудриком

Михайло Мудрик продовжує потрапляти у шорт-лист трансферів європейських клубів. Лівий вінгер Шахтаря зацікавив німецький Баєр.

Ще один клуб Європи зацікавився талантом Шахтаря

Леверкузенський Баєр став в один ряд із іншими європейськими клубами, які цікавляться талановитим футболістом групи атаки "гірників". Німецький клуб займається укомплектування складу, його підсилення, щоб із оновленою командою розпочати новий сезон.

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Відзначимо, що у сезоні-2021/2022 Баєр йде третім у турнірній таблиці Бундесліги. Баєр випереджає найближчого конкурента на три очки – 58 проти 55-ти у Фрайбурга. Леверкузенська команда бореться за путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Попереду у Баєра два поєдинки – проти Хоффенхайма та Фрайбурга, який стане ключовим.

Трансфер Мудрика оцінюється у 20 мільйонів євро.

Контракт Мудрика з донецьким клубом розрахований до кінця грудня 2026 року.

Через війну українські клуби потрапили у складну ситуацію, тому змушені відпускати своїх футболістів, продаючи їх в інші команди. Такою ситуацією може скористати будь-який клуб, який кинув око на вінгера "гірників".

Нагадаємо, що в останньому благодійному матчі Шахтаря проти Хайдука Мудрик отримав пошкодження. Однак навіть травма не завадила Михайлу приїхати у розташування збірної України. Вже під час підготовки до гри проти Шотландії гравець донецького клубу пройде медичне обстеження, де встановлять серйозність його пошкодження.

Що відомо про Михайла Мудрика