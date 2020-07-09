Футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес продовжує забивати голи у чемпіонаті Туреччини. Гравець, який на правах оренди виступає в "Анкарагюджю", реалізував черговий пенальті.

Жерсон Родрігес забив гол у третьому матчі чемпіонату Туреччини поспіль. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги: "Динамо" отримало вигідну пропозицію по Родрігесу: футболіст не хоче повертатися у Київ

Штатний пенальтист

Родрігеса вже можна називати штатним пенальтистом "Анкарагюджю". У 31-му турі проти "Ґьозтепе" Родрігес вийшов у старті.

На 58-й хвилині він реалізував пенальті, зробивши рахунок остаточним – 2:2.

Відео голу Родрігеса

Жерсон забив з пенальті у третій зустрічі за "Анкарагюджю" поспіль.

У цьому сезоні 25-річний футболіст забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі в 11 матчах.

Втім, це не сильно допомогло його команді. "Анкарагюджю" продовжує займати останнє місце в чемпіонаті Туреччини.

Оренда Родрігеса розрахована до завершення чинного сезону. Футболіст повинен повернутися у "Динамо".