Бразильський "Крузейро" збирається повністю закрити заборгованість перед "Зорею" через гравця Вілліана Гомеса, який ніколи не грав за луганський клуб. Бразильському клубу залишається виплатити понад 1 мільйон євро.

Зараз борг "Крузейро" перед "Зорею" складає 1,1 мільйона євро. Власник великої мережі супермаркетів у Бразилії Педро Лоуренсо допоможе бразильському клубу з грошима, щоб поставити крапку у цій справі. Про це повідомляє Itatiaia - A Radio de Minas.

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Борг бразильців

30 травня "Крузейро" вже перерахував 645 тисяч євро за трансфер Вілліана Гомеса з "Металіста" у 2014 році. Така виплата дозволила бразильському клубу не залишитись без 6 очок в турнірній таблиці. Тепер клуб повинен заплатити майже вдвічі більшу суму.

Підприємець Лоуренсо особисто гарантував новому головному тренеру команди Луїсу Феліпе Сколарі погашення боргів перед луганською "Зорею", що дозволить "Крузейро" нарешті позбутися від заборони на реєстрацію нових футболістів, яка раніше була накладена ФІФА.

Що відомо про кар'єру Вілліана Гомеса в Україні

Цікаво, що 33-річний Вілліан Гомес навіть не грав за "Зорю". У 2014 році "Металіст" продав нападника в "Крузейро", але бразильці не розрахувалися за трансфер. Згодом харківський клуб передав право вимоги луганській "Зорі" після втечі власника "Металіста" Сергія Курченка в Росію.

На його рахунку 37 матчів і 4 голи за харків'ян. За "Крузейро" він грав до 2017 року, після чого перейшов в "Палмейрас", де і грає до цього часу.

"Металіст" придбав Вілліана Гомеса в 2012 році за 4 мільйони євро. За даними Transfermarkt, в 2014 році "Крузейро" купив футболіста за 3,5 мільйона євро.