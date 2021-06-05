Топ-клуб Франції зацікавився лідером Динамо Шапаренком

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може змінити прописку. Лідером киян у центрі поля зацікавився Марсель.
Несподівана зацікавленість з Франції
В об'єктив французького клубу потрапив центральний півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко. Трансфер футболіста може обійтись французам у кругленьку суму.
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Перехід Шапаренка оцінюють у 8 мільйонів євро. Саме така сума є на спеціалізованому порталі Transfermarkt. Чи готове керівництво клубу з Ліги 1 викласти такі гроші за півзахисника наразі невідомо.
Пріоритетним трансфером французів наразі є Тіаго Альмада із аргентинського Велес Сарсфілд. Але його перехід буде двічі дорожчим – 15-20 мільйонів євро.
Марсель завершив минулий сезон у Лізі 1 на 5 місці та потрапив у єврокубки. Клуб поступився Ліллю, ПСЖ, Монако та Ліону.
- У сезоні-2020/2021 Шапаренко став одним із лідерів київської команди. Футболіст зіграв у "біло-синій" футболці 39 матчів в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.
- Микола разом із клубом зробив требл – виграв Кубок та Суперкубок України, а також стали переможцями у внутрішньому чемпіонаті.
- Контракт гравця з Динамо розрахований до кінця вересня 2025 року.