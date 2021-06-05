Топ-клуб Франції зацікавився лідером Динамо Шапаренком

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може змінити прописку. Лідером киян у центрі поля зацікавився Марсель.

Несподівана зацікавленість з Франції

В об'єктив французького клубу потрапив центральний півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко. Трансфер футболіста може обійтись французам у кругленьку суму.

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Перехід Шапаренка оцінюють у 8 мільйонів євро. Саме така сума є на спеціалізованому порталі Transfermarkt. Чи готове керівництво клубу з Ліги 1 викласти такі гроші за півзахисника наразі невідомо.

Пріоритетним трансфером французів наразі є Тіаго Альмада із аргентинського Велес Сарсфілд. Але його перехід буде двічі дорожчим – 15-20 мільйонів євро.

Марсель завершив минулий сезон у Лізі 1 на 5 місці та потрапив у єврокубки. Клуб поступився Ліллю, ПСЖ, Монако та Ліону.