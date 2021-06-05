Неожиданная заинтересованность Франции

В объектив французского клуба попал центральный полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко. Трансфер футболиста может обойтись французам в кругленькую сумму.

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Переход Шапаренко оценивают в 8 миллионов евро. Именно такая сумма есть на специализированном портале Transfermarkt. Готово ли руководство клуба из Лиги 1 выложить такие деньги за полузащитника пока неизвестно.

Приоритетным трансфером французов сейчас является Тиаго Альмада из аргентинского Велес Сарсфилд. Но его переход будет в два раза дороже – 15 – 20 миллионов евро.

Марсель завершил прошлый сезон в Лиге 1 на 5 месте и попал в еврокубки. Клуб уступил Лиллю, ПСЖ, Монако и Лиону.