Неожиданная заинтересованность Франции
В объектив французского клуба попал центральный полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко. Трансфер футболиста может обойтись французам в кругленькую сумму.
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Переход Шапаренко оценивают в 8 миллионов евро. Именно такая сумма есть на специализированном портале Transfermarkt. Готово ли руководство клуба из Лиги 1 выложить такие деньги за полузащитника пока неизвестно.
Приоритетным трансфером французов сейчас является Тиаго Альмада из аргентинского Велес Сарсфилд. Но его переход будет в два раза дороже – 15 – 20 миллионов евро.
Марсель завершил прошлый сезон в Лиге 1 на 5 месте и попал в еврокубки. Клуб уступил Лиллю, ПСЖ, Монако и Лиону.
- В сезоне-2020/2021 Шапаренко стал одним из лидеров киевской команды. Футболист сыграл в "бело-синей" футболке 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
- Николай вместе с клубом сделал требл – выиграл Кубок и Суперкубок Украины, а также стали победителями во внутреннем чемпионате.
- Контракт игрока с Динамо рассчитан до конца сентября 2025 года.