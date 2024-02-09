У топ-100 жодної жінки: опубліковано список найбільш високооплачуваних спортсменів 2023 року

Портал Sportico представив рейтинг спортсменів із найбільшим заробітком за календарний 2023 рік. У топ-100 знайшлося місце представникам із 25 країн.

Всього в ньому представлено 8 видів спорту. Тотальну домінацію має баскетбол – 40 зі 100 атлетів.

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Роналду та Мессі в топ-3

Загальний дохід сотні найбільш високооплачуваних спортсменів за 2023 рік склав 5.4 мільярда доларів (4.2 – зарплати та призових, 1.2 – додаткові виплати).

Очолив рейтинг португальський футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду, він заробив 275 мільйонів доларів у 2023 році та більше, ніж у 2 рази перевершив свого вічного конкурента Ліонеля Мессі. Аргентинець, який виступає за Інтер Маямі, замкнув трійку рейтингу з заробленими 130 мільйонами. Між ними розташувався іспанський гольфіст Джон Рам – 203 мільйони.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів року

Кріштіану Роналду (футбол) – 275 мільйонів доларів Джон Рам (гольф) – 203 Ліонель Мессі (футбол) – 130 Леброн Джеймс (баскетбол) – 125.7 Кіліан Мбаппе (футбол) – 125 Неймар (футбол) – 121 Стефен Каррі (баскетбол) – 98.9 Янніс Адетокумбо (баскетбол) – 88.4 Кевін Дюрент (баскетбол) – 86.9 Патрік Магоумс (американський футбол) – 84.3.

Повний список топ-100 тут.

. До сотні спортсменів з найвищими доходами не потрапила жодна жінка. Чинна третя ракетка світу тенісистка Коко Гафф заробила найбільше серед спортсменок – 22.7 мільйони доларів, але це майже на 10 мільйонів менше, ніж Дерек Чарр із НФЛ, який, заробивши 33.5 мільйона, замкнув рейтинг топ-100.