Слем-данк українця Михайлюка підкорив НБА: відео

3 травня 2021 , 10:41
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Джерело:

24 канал

НБА представила добірку найкращих моментів матчів регулярного чемпіонату, які відбулися у неділю, 2 травня. У топ-10 потрапив український баскетболіст Святослав Михайлюк з Оклахоми.

Ефектний данк Михайлюка

У десятку увійшов слем-данк Святослава Михайлюка за Оклахому в програному матчі проти Фінікса. У рейтингу Михайлюк розмістився на 8 сходинці.

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Михайлюк протиснув декількох суперників з Фінікса та ефектно закинув м'яч.

Також у топ-10 потрапили моменти за участю розігруючого Шарлотт Ламело Болла, ефектний путбек-данк Блейка Гріффіна з Брукліна та вирішальне потрапляння Бена Сіммонса з Філадельфії.

Топ-10 моментів у НБА

  • Зазначимо, що Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин у матчі Оклахоми проти Фінікса. За відведений час українець набрав 7 очок.
  • Оклахома зіграла 65 матчів у регулярному чемпіонаті та перебуває на 13 сходинці. Команда Михайлюка ризикує не зіграти у раунді плей-офф.
Автор: Михайло Гема