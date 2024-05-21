На мажорній ноті: зірка Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри

Легендарний півзахисник вирішив попрощатися із футболом у віці 34 років. Наостанок Кроос має змогу виграти топові трофеї з клубом та збірною.

У Німеччині з 14 червня по 14 липня пройде чемпіонат Європи-2024. Команда-господарка вже визначилась із заявкою на турнір, серед викликаних гравців є і ветеран збірної Тоні Кроос.

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Легенда йде відпочивати

Тим часом, 34-річний півзахисник оголосив про завершення кар'єри. Кроос планує повісити бутси на цвях одразу після домашнього чемпіонату Європи.

У свою чергу свій останній матч за Реал Тоні проведе 1 червня у Лондоні. Німець матиме змогу на мажорній ноті завершити виступи за "бланкос". Його команда битиметься за перемогу в Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Феєрична кар'єра Крооса

Тоні є вихованцем Баварії, за яку почав виступати на професійному рівні у 2007 році. У Мюнхені Кроос забив 25 голів у 205 матчах та виграв десять трофеїв. Серед них – три Бундесліги та Ліга чемпіонів у 2013-му.

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Також хавбек відіграв два сезони в оренді у Баєрі, а у 2014-му став гравцем Реала. У футболці "бланкос" Тоні забив 28 голи у 463 матчах. У Мадриді Кроосу підкорились по чотири чемпіонства та трофеї Ліги чемпіонів, а також 13 інших титулів.

До того ж півзахисник провів вдалу кар'єру і за збірну Німеччини. У 108 матчах за Бундестім Кроос забив 17 голів та став чемпіоном світу у 2014 році. Крім того, разом з командою Тоні виходив у півфінали ЧС-2010, а також Євро у 2012 та 2016 роках.