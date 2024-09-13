Назвав на свою честь: легендарний експівзахисник Реала створив новий футбольний клуб

Тоні Кроос, хоча і завершив професійну кар'єру, але продовжує пов'язувати своє життя з футболом. Легендарний німецький ексгравець Реала створив новий футбольний клуб.

Колишній футболіст Реала та збірної Німеччини продовжує дивувати вболівальників, навіть поза футбольним полем. Тоні Кроос разом із іспанською федерацією футболу створив новий клуб.

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Який футбольний клуб створив Тоні Кроос

34-річний ексфутболіст вирішив створити свою футбольну команду у Мадриді. Німець вирішив назвати командою на свою честь – ФК Тоні Кроос.

Повідомляють, що клуб легендарного Крооса буде виступати в юнацьких чемпіонатах Іспанії під егідою Королівської федерації футболу Мадрида. Допомогли реалізувати ідею експівзахисника власники спорткомплексу "Енсінас де Боаділья".

"Енсінас де Боаділья" – це заміський спортивний комплекс у якому діти можуть займатись різноманітними видами спорту. Відтепер у ньому будуть представлені послуги футбольної академії Тоні Крооса.

Цікаво. Тоні Кроос за свою кар'єру вигравав Бундеслігу, Ла Лігу, Кубок Іспанії, Німеччини та суперкубки країн, а також ставав 6-разовим тріумфатором Ліги чемпіонів. У 2014 році німець брав участь у переможному мундіалі в Бразилії.

Нагадаємо, що Тоні Кроос завершив кар'єру на піку своїх можливостей, після закінчення сезону-2023/2024. Відзначимо, що німецький ексфутболіст все рівно був номінований на отримання "Золотого м'яча 2024".