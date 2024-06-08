"У реванші Тайсон переможе": брат Ф'юрі не погоджується з рішенням суддів про перемогу Усика

Томмі Ф'юрі розповів, що не підтримує рішення суддів віддати перемогу Олександру Усику. Він вважає, що його брат Тайсон виглядав у бою краще.

У ніч з 18 на 19 травня у Саудівській Аравії відбувся бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, де українець переміг британця роздільним рішенням суддів. Усик став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Коментар Томмі Ф'юрі про поразку брата проти Усика

Брат Тайсона розповів, що бій проти Усика був доволі близьким і британець зробив усе можливе для перемоги.

Я вважаю, що у першій половині поєдинку був розгром, а після цього він забрав ще кілька раундів. Але зрештою це бокс. Бувають різні суддівські рішення, і Тайсон повернеться до реваншу. Сто відсотків, що цього разу Тайсон переможе. Немає сумнівів у тому, що коли реванш відбудеться, він виправить помилки, здобуде перемогу, а потім піде далі,

– сказав Томмі Ф'юрі.

Реванш між українцем та британцем запланований на 21 грудня 2024 року.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик планує повернутися у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.