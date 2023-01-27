Кендзьора от-от покине Динамо: відомі переможець та лузер у номінації претендента на поляка

Правий захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора вже спакував свої валізи для переїзду в нову команду. Клуб сина Луческу зміг переманити поляка до себе.

В послугах польського захисника зацікавлені ПАОК та Анкарагюнджу. Кендзьору активно сватають у грецький колектив, але турки офіційно заявили про перемовини з Динамо щодо Томаша.

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Баталії за поляка

Турецький Анкарагюджу провів дискусію з Динамо, яке перебуває на зборах у Туреччині щодо Кендзьори. Але турецькому колективу не вдалось задовільнити киян.

У рамках формування нашого складу на другу частину сезону, розпочалися переговори з Динамо про перехід польського гравця Томаша Кендзьори, але угоду не було досягнуто через суперечності між сторонами,

– йдеться у заяві турецького клуба.

Інша справа ПАОК, який очолює син головного тренера Динамо Київ Разван Луческу. Грецький колектив уже запланував медогляд польському захиснику, який має пройти у суботу, 28-го січня. Кендзьора має укласти з ПАОКом контракт на 2,5 роки. Фінансові деталі угоди між сторонами поки що не розголошуються. Раніше повідомлялось, що Динамо не буде надто вибагливим при продажі поляка.

Томаш Кендзьора у Динамо Київ

Польський захисник приєднався до столичного клубу у 2017 році з познанського Леха. Гравець обійшовся Динамо в 1,5 мільйона євро.

Кендзьора провів за Динамо 198 матчів, в який відзначився 7 разів та віддав 20 асистів.

У складі Динамо Томаш вигравав чемпіоном України, двічі володарем Кубка України та тричі володарем Суперкубка України.

Transfermarkt оцінює поляка в 3,5 мільйона євро.

нещодавно у стан "орлів" приєднався колишній лідер Шахтаря Тайсон.