Без представників УПЛ: Польща оголосила заявку на ЧС-2022

10 листопада 2022 , 19:04
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Чеслав Міхневич визначився із гравцями на чемпіонат світу. На жаль. до їх списку не потрапив один з небагатьох легіонерів чемпіонату України Томаш Кендзьора.

Заявка "Кадри"

Вже в наступну неділю, 20 листопада, почнеться чемпіонат світу з футболу 2022. Мундіаль прийме Катар і вперше в історії він пройде взимку.

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Команди вже потроху готуються до головного турніру для збірних. Тим часом тренери визначаються із заявками на ЧС. У четвер свій список представив наставник збірної Польши Чеслав Міхневич. До нього увійшли 26 гравців, в тому числі і головна зірка команди Роберт Левандовскі.

ВОРОТАРІ

  • Войцех Щенсни (Ювентус)
  • Бартоломей Дронговскі (Спеція)
  • Лукаш Скорупскі (Болонья)

ЗАХИСНИКИ

  • Меттью Кеш (Астон Вілла)
  • Якуб Ківіор (Спеція)
  • Каміль Глік (Беневенто)
  • Артур Єнджейчик (Легія)
  • Ян Беднарек (Астон Вілла)
  • Роберт Гумни (Аугсбург)
  • Бартош Берешинскі (Сампдорія)
  • Матеуш Ветеска (Клермон)

ПІВЗАХИСНИКИ

  • Нікола Залевскі (Рома)
  • Пьотр Зеліньскі (Наполі)
  • Дамьян Шиманьскі (АЕК Афіни)
  • Гжегож Криховяк (Аль-Шабаб)
  • Крістіан Бєлік (Бірмінгем)
  • Пшемислав Франковскі (Ланс)
  • Себастьян Шиманьскі (Феєноорд)
  • Шимон Журковскі (Фіорентина)
  • Якуб Каміньскі (Вольфсбург)

НАПАДНИКИ

  • Роберт Левандовскі (Барселона)
  • Кшиштоф Пьонтек (Салернітана)
  • Аркадіуш Мілік (Ювентус)
  • Каміл Гросіцкі (Погонь)
  • Карол Свідерскі (Шарлотта)
  • Міхал Скураш (Лех)

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Без представника УПЛ

До заявки так і не потрапив гравець Динамо Томаш Кендзьора. Правий захисник киян був у розширеному списку, однак на його позиції тренер віддва перевагу Меттью Кешу та Бартошу Берешинскі.

Кендзьора був єдиним шансом для УПЛ мати свого представника на Мундіалі. Тепер же гравців з чемпіонату України на турнірі не буде. Томаш рідко виходить на поле за збірну, відігравши 36 поєдинків та забивши один гол.

До відома. Польща на ЧС-2022 зіграє у групі С. Суперниками команди Міхневича стануть Мексика (22 листопада), Саудівська Аравія (26 листопада) та Аргентина (30 листопада).
Автор: Анатолій Дерека