Без представників УПЛ: Польща оголосила заявку на ЧС-2022

Чеслав Міхневич визначився із гравцями на чемпіонат світу. На жаль. до їх списку не потрапив один з небагатьох легіонерів чемпіонату України Томаш Кендзьора.

Заявка "Кадри"

Вже в наступну неділю, 20 листопада, почнеться чемпіонат світу з футболу 2022. Мундіаль прийме Катар і вперше в історії він пройде взимку.

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Команди вже потроху готуються до головного турніру для збірних. Тим часом тренери визначаються із заявками на ЧС. У четвер свій список представив наставник збірної Польши Чеслав Міхневич. До нього увійшли 26 гравців, в тому числі і головна зірка команди Роберт Левандовскі.

ВОРОТАРІ

Войцех Щенсни (Ювентус)

Бартоломей Дронговскі (Спеція)

Лукаш Скорупскі (Болонья)

ЗАХИСНИКИ

Меттью Кеш (Астон Вілла)

Якуб Ківіор (Спеція)

Каміль Глік (Беневенто)

Артур Єнджейчик (Легія)

Ян Беднарек (Астон Вілла)

Роберт Гумни (Аугсбург)

Бартош Берешинскі (Сампдорія)

Матеуш Ветеска (Клермон)

ПІВЗАХИСНИКИ

Нікола Залевскі (Рома)

Пьотр Зеліньскі (Наполі)

Дамьян Шиманьскі (АЕК Афіни)

Гжегож Криховяк (Аль-Шабаб)

Крістіан Бєлік (Бірмінгем)

Пшемислав Франковскі (Ланс)

Себастьян Шиманьскі (Феєноорд)

Шимон Журковскі (Фіорентина)

Якуб Каміньскі (Вольфсбург)

НАПАДНИКИ

Роберт Левандовскі (Барселона)

Кшиштоф Пьонтек (Салернітана)

Аркадіуш Мілік (Ювентус)

Каміл Гросіцкі (Погонь)

Карол Свідерскі (Шарлотта)

Міхал Скураш (Лех)

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Без представника УПЛ

До заявки так і не потрапив гравець Динамо Томаш Кендзьора. Правий захисник киян був у розширеному списку, однак на його позиції тренер віддва перевагу Меттью Кешу та Бартошу Берешинскі.

Кендзьора був єдиним шансом для УПЛ мати свого представника на Мундіалі. Тепер же гравців з чемпіонату України на турнірі не буде. Томаш рідко виходить на поле за збірну, відігравши 36 поєдинків та забивши один гол.

. Польща на ЧС-2022 зіграє у групі С. Суперниками команди Міхневича стануть Мексика (22 листопада), Саудівська Аравія (26 листопада) та Аргентина (30 листопада).