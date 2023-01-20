На одного легіонера менше: гравець Динамо може стати одноклубником Тайсона

Правий захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора вже найближчим часом може змінити клубну прописку. В послугах поляка зацікавлений інший Луческу.

Томаш Кендзьора може опинитись у грецькому чемпіонаті. Польський захисник має шанси підсилити ряди ПАОКа, який очолює син Мірчі Разван Луческу.

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Динамо та ПАОК знаходяться на просунутій стадії перемовин щодо Кендзьори. Румунський тренер сам одобрив перехід поляка. Грецький клуб погодив з Кендзьорою контракт на два з половиною роки. Також "біло-сині" не збираються виставляти високих цінових вимог щодо трансферу поляка, тому угода виглядає більш ніж реальною. Нещодавно у стан ПАОКа приєднався Тайсон, який вже встиг відзначитись першим голом за нову команду.

Відхід Кендзьори з Динамо не мав би принести великих проблем для Мірчі Луческу. На позицію правого захисника кияни мають декілька варіантів, а саме: Тимчик, Кравченко та Караваєв. Хоча з відходом Віктора Циганкова у Жирону, останній може й перекривати позицію правого вінгера. А от Тимчик має перспективу стати основним гравцем Динамо, оскільки навіть без ігрової практики гравець був основним у останніх матчах збірної України.

Кендзьора у Динамо