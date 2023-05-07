"Ми зможемо об'єднати весь світ": голова МОК виступив за допуск росіян на міжнародну арену

Томас Бах вчергове просуває думку, що росіяни та білоруси мають виступами на міжнародній арені. Очільник вірить у правоту своїх слів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету виправдовує свої наміри ніби-то благородною ціллю. Бах активно просуває росіян та білорусів.

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Злодіяння в "благо"

Очільник МОК стверджує, що світова організація робить усе можливе, аби спортсмени з країни-агресора та її поплічниці якнайшвидше повернулися на міжнародну арену. Бах придумав собі, що це посприяє об'єднання світу, що і є головною місією Олімпіади. Також Томас, можна сказати, анонсував камбек росіян та білорусів на змагання у Парижі.

Зараз ми вживаємо всіх зусиль для виконання місії, пропозиції олімпійського руху повернути спортсменів із російськими чи білоруськими паспортами на міжнародні змагання. Ми дуже тісно співпрацюємо та обмінюємося думками з міжнародними федераціями, які нині відповідають за проведення змагань. Дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана за умов, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країн виступали у нейтральному статусі. Тоді ми справді зможемо об'єднати весь світ на Олімпіаді-2024 у Парижі,

– сказав Бах.

До того ж президент МОК звернувся до тих, хто не підтримує повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Бах зазначив, що ті, хто в озброєння взяли до рук бойкот, опиняться лише у програшній ситуації, а нічим не зможуть вплинути на навколишнє середовище. Зокрема, збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу-2023, що викликало низку негативних відгуків зі сторони представників команди.

Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішити, хто може брати участь в Олімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні. Ми маємо бути дуже твердими в тому, що ці рішення мають приймати відповідальні спортивні організації. Уряди можуть висловлювати свою позицію. Але будь-який бойкот покарає лише їхніх власних спортсменів та позбавить людей можливості пишатися виступами своїх спортсменів на Олімпіаді,

– вважає Бах.

Умови допуску росіян до змагань згідно заяви МОК