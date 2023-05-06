У березні Міжнародний олімпійський комітет затвердив скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Після цього федерації, які чекали на привід для запрошення росіян, почали про це заявляти.

Гольф – спорт не для джентльменів

Черговим видом спорту, у який повернуться спортсмени з країн-терористок, став гольф. Міжнародна федерація цього виду спорту ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів.

Спортсмени зможуть брати участь лише у нейтральному статусі. IGF при цьому заявляє про підтримку України у війні проти Росії та не визнає жодної символіки терористів на своїх змаганнях.

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До слова, МОК поки не визначився із можливою участю росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Комітет наразі допустив їх лише до міжнародних змагань, а питання Олімпіади розглядатиме потім.