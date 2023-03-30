Взяли час на роздуми: Томас Бах повідомив, коли МОК розгляне участь росіян у Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Наступним кроком відомство Томаса Баха планує розглянути участь країн-агресорів у Олімпійських іграх.

28 березня Виконком МОК прийняв скандальне рішення щодо участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях. Щоб якось загасити хвилю обурення, президент МОК Томас Бах провів пресконференцію, на якій зробив кілька заяв.

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Участь спортсменів країн-агресорів у ОІ під питанням

Як заявив очільник МОК, рішення щодо участі представників Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 може бути ухвалено не раніше ніж за рік до початку змагань.

Рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі буде безумовно прийнято після того, як до Олімпійських ігор залишиться рік,

– заявив Бах.

Ситуація виходить з-під контролю

Як відомо, Виконком дозволив росіянам брати участь у змаганнях спортсменів-індивідуалів під нейтральним прапором. Проте низка країн Азії та Африки готові дозволити агресорам виступати під державними прапорами.

Олімпійські комітети низки азійських та африканських країн заявили, що готові дозволити російським спортсменам виступати під своїм прапором,

– сказав на пресконференції президент МОК.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Таким чином, рішення про участь росіян та білорусів у ОІ стане відомо влітку цього року.

Очевидно, що Комітет спробує будь-якими методами залучити спортсменів з країн-агресорів до поїздки на Олімпіаду в Парижі.